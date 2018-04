Stiri pe aceeasi tema

- Fosta prima doamna a SUA a fost spitalizata de mai multe ori in ultima perioada, potrivit comunicatului postat de Twitter de Jim McGrath, purtatorul de cuvant al familiei Bush. McGrath nu a oferit mai multe detalii in legatura problemele de sanatate ale Barbarei Bush. Decizia a fost luata "dupa consultarea…

- Barbara Bush, 92 de ani, sotia fostului presedinte american George H. W. Bush, a ales sa refuze sa mai urmeze vreun tratament medical, in afara regimului paliativ, in pofida deteriorarii starii sale de sanatate, se afirma intr-un comunicat al familiei Bush, preluat de presa internationala.

- Fostul presedinte brazilian Inacio Lula da Silva trebuie sa se prezinte la politie pana cel mai tarziu vineri dupa-masa, pentru a incepe executarea pedepsei de 12 ani de inchisoare pentru coruptie, informeaza Reuters. Conform unui document judiciar, ordinul a fost emis joi de judecatorul federal Sergio…

- Mai e doar o zi pana la alegerile pentru desemnarea viitorului presedinte al Asociatiei Judetene de Fotbal Timis, iar cei patru candidati angrenati in aceasta lupta isi continua campania de prezentare a obiectivelor. Cu sustinerea unor oameni de fotbal din judet, a lui Jackie Ionescu, a lui Cosmin Contra,…

- Nina Iliescu, soția fostului președinte Ion Iliescu, are unde dintre rarele apariții in spațiul public. Intr-un mesaj postat pe blogul fostului președinte, Nina Iliescu arata ca jurnaliștii Evenimentul Zilei au produs o știre falsa, atunci cand au spus ca pensia ei ar fi de 10.000 de lei lunar. …

- Curtea de Apel București a admis, luni, apelul DNA in dosarul lui Dragoș Basescu, nepotul fostului președinte al Romaniei, in dosarul in care acesta a fost judecat pentru trafic de influența dupa ce a promis intervenții pe langa procurori DIICOT. Astfel CAB a majorat pedeapsa stabilita de Tribunalul…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, joi, delegarea in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, care ocupa aceeasi pozitie din 24 ianuarie 2015, ...