- Drone americane sunt dislocate la baza aeriana de la Campia Turzii Drona. Foto: Arhiva. Drone americane de tip MQ 9 Reaper sunt dislocate la baza aeriana de la Câmpia Turzii, pentru a doua oara în România, dupa cele doua luni în vara anului trecut. Fortele…

- Judecatorii si procurorii brașoveni au iesit, astazi, in fata Tribunalului, in semn de solidaritate cu magistratii polonezi, care vor protesta la Varsovia in legatura cu „incercarile sistematice ale guvernului si legislativului din Polonia de a limita independenta judecatorilor”. Astfel de proteste…

- "PSD avertizeaza ca modelul de calcul propus de PNL pentru stabilirea salariului minim pe economie, prin raportare la productivitatea muncii si rata inflatiei, va avea un puternic impact negativ in societate. Un astfel de experiment hazardat nu ar face decat sa adanceasca decalajele sociale si sa…

- Azi se implinesc cinci ani de la accidentul aviatic de pe raza localitatii Malancrav, judetul Sibiu, eveniment in urma caruia noua militari au murit, iar altul a fost grav ranit. Directia Informare si Relatii Publice din cadrul Ministerului Apararii Nationale informa, prin comunicatul 307 21.11.2014,…

- Aproximativ 6.000 de tone de alimente bune de consum sunt aruncate zilnic la gunoi in Romania, desi 7 milioane de oameni, adica o treime din populatia tarii, se afla in pragul saraciei, arata datele Bancii pentru Alimente Bucuresti, potrivit Agerpres. Inființata in 2016, Banca de Alimente a ajutat pana…