- Statele Unite au interzis aprobarea de noi echipamente de telecomunicații de la companiile chineze Huawei Technologies și ZTE, deoarece acestea prezinta „un risc inacceptabil” pentru securitatea naționala a SUA, transmite Reuters.

- Ambasadorul Rusiei la Washington Anatoli Antonov a certat duminica Statele Unite ale Americii pentru ca au facut afirmații false despre decizia Moscovei de a-și suspenda participarea la acordul privind cerealele din Marea Neagra mediat de ONU, informeaza Reuters. “Reacția Washingtonului la atacul terorist…

- Rusia a cerut in mai multe randuri sa ia parte la o ancheta internationala cu privire la aceste scurgeri de gaze naturale, in toiul Razboiului rus in Ucraina si pe fondul unei lupte in domeniul gazelor naturale intre Rusia si UE. Presedintele rus Vladimir Putin acuza la 12 pctombrie ca acesta este un…

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi l-a acuzat duminica omologul sau american de „incitare la haos”, dupa sprijinul adus de Joe Biden protestelor declansate in Iran fata de moartea lui Mahsa Amini in urma cu o luna, scrie AFP, citata de Agerpres. Manifestatiile continua in Iran de la moartea pe 16 septembrie…

- ”Este necesar sa denunt recenta decizie a Guvernului Arabiei Saudite de a contribui la sustinerea razboiului (presedintelui rus Vladimir) Putin (in Ucraina) prin intermediul cartelului OPEP”, a denuntat luni, intr-un comunicat, senatorul Bob Menendez. Din aceasta alianta fac parte 13 membri ai Organizatiei…

- Presedintele american Joe Biden a apreciat, joi, ca amenintarile ruse de a folosi arme nucleare in conflictul din Ucraina pun lumea in pericol de „apocalipsa” pentru prima data de la criza rachetelor din Cuba, in plina desfasurare a Razboiului Rece, relateaza lefigaro.fr, citata de News.ro. „Nu ne-am…

- Visa, cel mai mare procesator de plati din lume, a declarat sambata ca va implementa un nou cod de categorie de comerciant pentru comerciantii cu amanuntul de arme din SUA, care va identifica tranzactiile la magazinele de arme de foc. Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO) a aprobat vineri…