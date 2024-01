Stiri pe aceeasi tema

- Toyota, alaturi de marca sa de lux Lexus, va incheia anul 2023 cu vanzari record. Compania japoneza a produs peste 10 milioane de mașini in acest an. Toyota va incheia anul 2023 cu cifre de vanzari record, transmite Automarket . In primele 11 luni, producatorul japonez de automobile a construit 9,23…

- Aproape toate exporturile de petrol ale Rusiei din acest an au fost expediate in China si India, a declarat miercuri viceprim-ministrul Alexander Novak, dupa ce Moscova a raspuns la sanctiunile economice occidentale redirectionand rapid livrarile in afara Europei, transmite Reuters, conform news.ro.Rusia…

- Aproape toate exporturile de petrol ale Rusiei din acest an au fost expediate in China si India, a declarat viceprim-ministrul Alexander Novak, dupa ce Moscova a raspuns la sanctiunile economice occidentale, redirectionind rapid livrarile in afara Europei. Rusia a reorientat livrarile spre Europa catre…

- Cel mai mare operator de aplicații de parcare din Europa a fost atacat de hackeri. Datele clienților, inclusiv numere de telefon și carduri de credit, au fost furate.Cel mai mare operator de aplicații de parcare din Europa a notificat autoritațile de reglementare din UE și Marea Britanie, dupa ce…

- Noul șef al PPC Romania (fostul ENEL) – a explicat de ce tranziția de la combustibili fosili la energii regenerabile nu este, așa cum e prezentata deseori, un cost sau chiar o povara pentru economie, ci, dimpotriva, are avantaje uriașe, inclusiv pentru consumatorul final. ”Nu putem vorbi despre…

- Livrarile medii zilnice de gaze naturale catre Europa de catre gigantul energetic rus Gazprom au scazut cu 6,7% in prima jumatate a lunii noiembrie fața de nivelurile din octombrie, arata calculele Reuters, potrivit naturalgasworld.com.Calculele, bazate pe datele grupului european de transport de…

- Cu puțin timp in urma un oficial roman, afirma ca scaderea prețului la gaze și electricitate a determinat scaderea veniturilor la bugetul de stat. Datele EUROSTAT arata ca prețul in trimestrul I 2023 fața de perioada similara din anul 2022 a crescut cu 77% pentru electricitate (locul 3 in Europa) și…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,28 dolari, sau cu 2,53%, la 87,85 dolari pe baril, dupa ce au urcat cu aproape 2% miercuri. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate au scazut cu 2,10 dolari, sau cu 2,41%, pana la 83,29 dolari pe baril. Temerile unei contagiuni…