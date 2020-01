Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile mexicane au descoperit 292 de migranti din America Centrala ascunsi in doua camioane, in statul Chiapas (sud), a anuntat miercuri parchetul. Fiecare dintre migranti platise 100.000 de pesos (4.800 de euro) unei retele de contrabandisti pentru a traversa Mexicul la bordul unor camioane pana…

- Jhon Viafara nu este un nume foarte cunoscut, dar mijlocasul nu a avut o cariera lipsita de realizari. In 2004 a jucat cu Once Caldas finala Copei Libertadores (corespondentul Champions League in America Latina) impotriva mult mai titratei Boca Juniors si a si castigat trofeul, marcand un gol decisiv…

- Reprezentanții Institutului National de Antropologie si Istorie (INAH) din Mexic au anunțat, vineri, ca au descoperit ruinele unui palat de mari dimensiuni.Conform arhiologilor, palatul, situat in stravechiul oras Kuluba, aflat in apropiere de actuala statiune turistica Cancun din estul Mexicului, era…

- Resturile unei constructii de 6 metri inaltime, 55 de metri lungime si 15 metri latime au fost gasite in timpul unor sapaturi realizate pe situl orasului antic Kuluba din statul Yucatan.Arheologii sunt de parere ca structura a fost folosita in doua perioade din istoria maiasa, civilizatie…

- Statele Unite au expulzat „in secret“ doi diplomati chinezi care au incercat in septembrie sa intre intr-o baza militara din statul american Virginia, a anuntat duminica The New York Times.

- Presedintele Federatiei internationale de fotbal (FIFA), Gianni Infantino, va efectua vizite in Honduras si El Salvador, in cursul acestei luni, in cadrul unui turneu prin America Centrala, au anuntat marti surse oficiale din cele doua tari, citate de agentia EFE.

- Reducerea numarului de refugiati admisi este "justificata de preocupari umanitare si este in interesul national", se spune in memorandumul semnat de Trump si distribuit de biroul de presa al Casei Albe vineri seara.Numarul refugiatilor din Irak ce vor fi admisi in SUA a fost limitat la…