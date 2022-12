Stiri pe aceeasi tema

- Este pentru prima oara cand cercetatori reusesc sa produca mai multa energie intr-o reactie de fuziune – ca cea care anima Soarele -, pe care nu au consumat-o in timpul procesului, ceea ce ar constitui un progres important in cercetarea unei energii fara carbon. Purtatori de cuvant ai Departamentului…

- Industria energiei nucleare din SUA are o problema ruseasca, considera Reuters in ultima sa analiza, referindu-se la companiile care dezvolta o noua generatie de reactoare nucleare de mici dimensiuni.

- O echipa internaționala de oameni de știința a gasit noi dovezi in favoarea ipotezei unei posibile vieți pe Enceladus, unul dintre sateliții lui Saturn. Cercetatorii conduși de geochimistul de la Universitatea Chineza Hao Jihua au sugerat ca oceanul acoperit de gheața al lui Enceladus poate conține…

- Oamenii de stiinta australieni vor sa incerce sa cultive plante pe Luna pana in 2025, ca parte a unei noi misiuni dezvaluite vineri, cu scopul de a dezvolta o colonie, relateaza AFP. "Acest proiect este un prim pas catre cultivarea plantelor pentru producerea de hrana, medicamente si oxigen, toate acestea…