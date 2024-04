Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a vorbit la telefon cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și pentru prima data de la inceptul razboiului, liderul american i-a cerut premierului israelian "o incetare imediata a focului".

- Președintele american Joe Biden a vorbit la telefon cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și pentru prima data de la inceptul razboiului, liderul american i-a cerut premierului israelian „o incetare imediata a focului”.

- Președintele american Joe Biden l-a avertizat, luni, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu ca o operațiune militara israeliana la Rafah ar acutiza problemele in Gaza. Cei doi au convenit ca delegații ale SUA și Israelului sa se intalneasca la Washington, a anunțat Casa Alba. Consilierul pe probleme…

- Președintele american Joe Biden l-a avertizat, luni, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu ca o operațiune militara israeliana la Rafah ar acutiza problemele in Gaza, potrivit jurnalul.ro. Cei doi au convenit ca delegații ale SUA și Israelului sa se intalneasca la Washington, a anunțat Casa Alba.…

- Liderul democratilor in Senatul american, Chuck Schumer, cere joi sa se organizeze alegeri in Israel si-l catalogheaza pe premierul Benjamin Netanyahu drept un obstacol in calea pacii, o noua ilustrare a schimbarii tonului Washingtonului cu privire la gestionarea Razboiului din Fasia Gaza, relateaza…

- Președintele american Joe Biden a comis o gafa de proporții rare, dupa ce a fost surprins spunand ca el și premierul israelian Benjamin Netanyahu trebuie sa aiba o intalnire „de venire la Iisus”. Cuvintele folosite de președinte american au, pentru creștinii vorbitori de limba engleza, semnificația…

- Cel mai varstnic presedinte in exercitiu din istoria Statelor Unite, Joe Biden ramane „apt” sa-si exercite functiile, a asigurat doctorul sau miercuri la finalul examenului anual al liderului de 81 de ani, intr-un moment in care capacitatea lui de a guverna suscita indoieli, exploatate de opozitia republicana,…

- Rusia dezvolta in prezent o „capabilitate anti-satelit”, care nu a fost inca desfasurata, iar presedintele american Joe Biden a cerut administratiei sale initierea unor discutii diplomatice directe cu Moscova pe acest subiect, a declarat joi purtatorul de cuvant pentru securitate nationala al Casei…