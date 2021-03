Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul s-a declarat marti alarmat in legatura cu informatii aparute recent in publicatia americana New York Times, potrivit carora SUA ar planui o serie de contraatacuri secrete asupra unor sisteme web rusesti, afirmand ca astfel de atacuri ar echivala cu infractiuni cibernetice, relateaza Reuters,…

- Elon Musk, CEO-ul Tesla , l-a invitat luna trecuta la o conversație pe președintele rus Vladimir Putin pe Clubhouse, aplicația de dezbateri și conferințe in format audio. Kremlinul a anunțat marți ca invitația adresata nu s-a materializat și ca Moscova nu a primit un raspuns dupa ce a cerut mai multe…

- Kremlinul a acuzat duminica Statele Unite de „ingerința”, denunțând un comunicat al Ambasadei americane la Moscova publicat în ajunul manifestațiilor de protest desfașurate în Rusia pentru a cere eliberarea opozantului Alexei Navalnîi, relateaza AFP.Reprezentanța…

- Moscova nu se pregateste in niciun fel pentru inaugurarea noului presedinte ales american Joe Biden miercuri la Washington, dar conteaza pe relatii bune cu Statele Unite ale Americii, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentia de presa oficiala rusa TASS, potrivit…

- Atacurile cibernetice "nu au nimic a face cu noi, pentru ca Rusia nu este implicata in aceste atacuri", a declarat luni presei un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. "Toate acuzatiile cu privire la o implicare a Rusiei sunt absolut nefondate si se inscriu in continuarea unei rusofobii…

- Kremlinul acuza SUA de ”razboi hibrid”, dupa impunerea de sancțiuni vizand gazoductul Nord Stream 2, care face legatura intre Rusia si Germania Sanctiunile americane vizand gazoductul Nord Stream 2, ce urmeaza sa faca legatura intre Rusia si Germania, reprezinta un act de "razboi hibrid",…

- Statele Unite vor sa inchida ultimele doua consulate americane in Rusia, lasand in funcțiune numai ambasada de la Moscova, pe fondul deteriorarii relațiilor bilaterale, a anuntat Departamentul de Stat, scrie agerpres.ro .