- SUA pregatesc noi sanctiuni impotriva Moscovei, pe care o acuza ca l-a otravit pe opozantul rus Aleksei Navalnii, a anuntat duminica Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Suntem pe cale sa pregatim o alta serie…

- Joe Biden a spus ca i-a transmis clar lui Vladimir Putin ca agenda sa nu este impotriva Rusiei, dar Statele Unite vor continua sa ridice probleme legate de drepturile fundamentale ale omului.„Avem o responsabilitate unica de a gestiona relatiile intre doua natiuni puternice, o relatie stabila si predictibila…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a respins adoptarea de sanctiuni mai dure impotriva Rusiei ca raspuns la tratamentul aplicat liderului opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, informeaza dpa. Heiko Maas a declarat duminica pentru ARD ca are indoieli cu privire la faptul ca astfel…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a transmis luni intrebari Rusiei despre conditiile de detentie a opozantului Aleksei Navalnii, la cateva ore dupa anuntul spitalizarii sale si in contextul in care sustinatorii se tem pentru viata sa, relateaza AFP, conform AGERPRES. Soarta principalului…

- "In ceea ce priveste masurile specifice pe care le vom lua, studiem diferite tipuri de costuri pe care le vom impune, si nu le voi dezvalui public in acest stadiu dar am indicat ca vor exista consecinte daca dl Navalnii moare", a declarat Jake Sullivan, consilier pentru securitate nationala al lui Joe…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii este incarcerat in conditii ce constituie tortura si care ar putea sa il ucida incet, a declarat miercuri organizatia neguvernamentala internationala pentru drepturile omului Amnesty International, transmite miercuri Reuters.

- Aproape jumatate din ruși afirma ca disidentul Alexei Navalnîi a fost încarcerat pe buna dreptate pentru încalcarea condițiilor cauțiunii sale, potrivit unui sondaj independent publicat luni și citat de Moscow Times.Un sondaj realizat de Centrul Levada afirma ca 48% din respondenți…