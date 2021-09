Vremea se răcește în toată țara,nu uitați umbrelele, la munte, ninsori

Vremea se răcește în toată țara și nu uitați umbrelele, valorile termice vor fi în scădere faţă de intervalul anterior în sud şi sud-est The post Vremea se răcește în toată țara,nu uitați umbrelele, la munte, ninsori first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]