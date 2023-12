Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden doreste sa restabileasca legaturile cu China la nivel militar, a declarat consilierul pentru securitate nationala de la Casa Alba, Jake Sullivan, cu cateva zile inainte ca presedintele SUA si liderul chinez sa se intalneasca la San Francisco, relateaza Reuters.

- Nvidia a fost notificata saptamana trecuta ca comenzile de cipuri AI programate pentru livrare anul viitor catre marile companii de tehnologie chineze, inclusiv Alibaba Group, ByteDance, proprietarul TikTok, si Baidu, sunt supuse celor mai recente restrictii de export anuntate de Departamentul de Comert…

- Presedintele american Joe Biden a declarat luni ca orice discutie despre incetarea focului in Gaza ar putea avea loc doar daca Hamas va elibera toti ostaticii capturati de Israel in atacul din 7 octombrie, relateaza AFP, citata de News.ro."Ar trebui sa eliberam ostaticii si apoi putem discuta", a spus…

- Consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a anuntat, la CBS, ca un nou pachet de arme pentru Israel și Ucraina va fi semnificativ mai mare de 2 miliarde de dolari, relateaza Reuters.Intr-un interviu acordat in cadrul emisiunii "Face the Nation" de la CBS, Sullivan a declarat…

- Un marinar al US Navy, arestat in august pentru spionaj in folosul Chinei, a pledat vinovat marti ca a vandut informatii sensibile unui agent al serviciilor chineze de spionaj, a anuntat Departamentul american de Justitie (DoJ). Alți doi marinari au fost arestați sub acuzația de spionaj.

- Consilierul american pentru securitate naționala, Jake Sullivan, a declarat marți (10 octombrie) ca douazeci sau mai mulți americani sunt disparuți, in urma atacului grupului islamist palestinian Hamas asupra Israelului in weekend, care a facut sute de morți, potrivit Reuters. „ Credem ca exista douazeci…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat vineri, 15 septembrie, o fabrica rusa de avioane de vanatoare care se afla sub incidența sancțiunilor occidentale, in cadrul unei vizite de care Washingtonul și aliații sai se tem ca ar putea consolida armata rusa din Ucraina și ar putea sprijini programul…