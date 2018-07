Mai multi politicieni democrati din SUA au cerut ca translatoarea presedintelui american Donald Trump din timpul summitului de la Helsinki cu omologul sau rus Vladimir Putin sa depuna marturie in fata unei comisii a Congresului, relateaza joi BBC.



Principalul ales democrat din comisia pentru relatii externe a Senatului SUA, Robert Menendez, a cerut ca Marina Gross sa compara in fata acestei comisii, pe fondul controverselor aparute dupa summit si mai ales dupa conferinta de presa comuna a celor doi sefi de stat, in timpul careia Trump, dupa cum a sustinut el ulterior, s-a exprimat…