SUA: Acţiunile Beijingului în Marea Chinei de Sud seamănă a ''cucerire'' Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Robert O'Brien, a afirmat ca disputele privind apele revendicate de China si de alte cateva tari sud-est asiatice ar trebui sa fie solutionate in mod pasnic. ''Noi nu credem ca (aceste dispute) trebuie sa fie rezolvate prin intimidari, prin militie maritima sau prin imprejmuirea unor insule. Pur si simplu nu acesta este modul in care trebuie facute lucrurile in secolul XXI. Aceasta este cucerire'', a spus O'Brien. Totusi, demnitarul american a afirmat ca Washingtonul cauta sa aiba o ''relatie excelenta'' cu China. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

