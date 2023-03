Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat al SUA a aprobat o posibila vanzare catre Romania a 95 de vehicule tactice ușoare mixte (JLTV) și a echipamentelor aferente, a anunțat marți Pentagonul, informeaza Reuters.

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca Departamentul de integritate al FRF ancheteaza mai multe cazuri ale unor jucatori suspectati ca ar paria pe meciuri din campionatul intern.„Sunt mai multe directii pe care lucram in zona de integritate.…

- „In momentul de fața, depindem fundamental de ei din punctul de vedere al securitații, mai ales, in condițiile razboiului de langa noi.Mai mult, Nastase a explicat și care e obiectivul noii ambasadoare a SUA la București, Kathleen Kavalec, cea care a anunțat din capul locului ca va veghea asupra libertații…

- Un turist american aflat in Romania a fost atat de impresionat de ceea ce i s-a intamplat intr-un restauranr din Sibiu incat a fost podidit de lacrimi. El a fost foarte surprins de gestul unei familii de romani cu care s-a intalnit prima data. Emoționat, barbatul a explicat intr-un clip postat pe…

- Comisia Europeana a avizat favorabil solicitarea Romaniei privind adoptarea in procedura de urgenta a suspendarii temporare a distributiei in afara tarii a anumitor medicamente din categoria antibiotice si antitermice cu administrare orala lista se regaseste in sectiunea Documente a materialui .Masura…