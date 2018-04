V. Stoica La patru luni de la deschiderea ofertelor depuse pentru incheierea contractului de realizare a studiului de fezabilitate in vederea construirii unui penitenciar cu 1000 de locuri in comuna prahoveana Berceni, a fost parafat, in cele din urma, contractul de prestari-servicii. Potrivit anunțului de atribuire publicat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), societatea UTI Grup SA – care a depus singura oferta admisa de catre autoritatea contractanta, Penitenciarul Ploiești – a caștigat contractul banos de realizare a documentației necesare declanșarii urmatoarei etape de construire…