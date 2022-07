Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate din suprafața Uniunii Europene, inclusiv a Marii Britanii, este afectata de seceta, potrivit unui studiu al Centrului Comun de Cercetare al Uniunii Europene, publicat azi. Lipsa apei se vede nu numai in calitatea culturilor, ci și in energia tot mai puțina obinuta cu ajutorul hidrocentralelor.…

- Incendiile și valurile de caldura care fac ravagii in Europa și in alte parți ale lumii arata ca omenirea se confrunta cu „o sinucidere colectiva”, a avertizat secretarul general al ONU, in timp ce guvernele din intreaga lume se chinuie sa protejeze oamenii de impactul caldurii extreme, scrie The Guardian.…

- Europa se confrunta cu temperaturi mult peste media lunara. Franta se pregateste luni pentru ceea ce ar putea deveni una dintre cele mai fierbinti zile inregistrate vreodata in aceasta tara, cu temperaturi ce ar putea atinge 40 de grade Celsius in regiunile costiere preferate de turisti, in timp ce…

- Meteorologii au prelungit avertizarile cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferica temporar accentuata și ploi insemnate cantitativ. Acestea vor fi valabile astazi, pana la ora 21:00. Conform ANM, sunt anuntate instabilitate atmosferica temporar accentuata si ploi insemnate cantitativ…

- Romania, Italia, Portugalia, Slovacia si Bulgaria vor sa amane cu cinci ani un plan al Uniunii Europene de interzicere efectiva a vanzarii de masini noi pe benzina si diesel incepand cu 2035, potrivit unui document consultat de Reuters. Propunerea privind emisiile auto, facuta de Comisia Europeana anul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca, in cazul in care va veni vreo alerta din partea Centrului European de Control al Bolilor in legatura cu gripa tomatelor descoperita in India, Romania va lua aceleasi masuri cu celelalte state din Uniunea Europeana. „Nu cred ca este vorba despre…

- Incepand cu data de 1 iunie, in Europa se va putea calatori fara Certificatul Verde. Odata cu sosirea verii, se apropie și urmatoarele termene spre ieșirea din urgența, iar treptat, se renunta și la ultimele masuri restrictive ale epidemiei inca in vigoare, scrie „Il Messagero”, citata de Rador. De…