Studiu: tot mai mulți tineri preferă jocurile video în defavoarea sexului Tinerii americani prefera tot mai mult alcoolul și jocurile video in detrimentul sexului, conform unui studiu realizat de Universitatea de Stat din New York și Universitatea Rutgers. Studiul a fost efectuat pe un eșantion de 2.000 de barbați și femei din Statele Unite ale Americii. Acesta nu menționeaza daca pandemia a avut vreo legatura cu rezultatele studiului. Proporția americanilor care au facut mai puțin sex a crescut de la 11,7% la 15,2% in ultimul an, potrivit The Telegraph . Procentul este chiar mai mare in cazul barbaților cu varste cuprinse intre 18 și 24 de ani – de la 18,9% a crescut… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

