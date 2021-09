Stiri pe aceeasi tema

- Noi proteste in Europa. Zeci de mii de oameni contesta masurile impuse in valul 4 al pandemiei. La Paris, nu au lipsit incidentele violente. Peste 2.000 de oameni au iesit in strada, in Turcia, nemultumiti de masurile care vin odata cu valul 4 al pandemiei. Guvernul cere dovada vaccinarii…

- Conducerea Spitalului Judetean Buzau a anunțat ca suspenda de la 1 septembrie vizitele in unitatea medicala. Excepție vor face insa cazurile grave de la ATI, aparținatorii vor putea intra la pacient insa doar in condiții speciale.Masurile vin dupa creșterea numarului de cazuri de pacienți infectați…

- Semnal de alarma din partea medicilor. Tot mai multi tineri mananca prost, sunt obezi, sedentari, au colesterolul crescut, fumeaza de la varste mici si consuma substante interzise. Varsta la care apare infarctul a scazut foarte mult. In tara noastra, 60% din decese sunt cauzate de bolile cardiovasculare,…

- Copiii nascuți in timpul epidemiei Covid au performanțele cognitive verbale, motorii și generale semnificativ reduse in comparație cu copiii nascuți anterior, arata un studiu realizat in SUA. Primii cațiva ani din viața unui copil sunt critici pentru dezvoltarea cognitiva. Dar, odata cu inchiderea…

- Aproape un milion de cazuri de cancer sunt in pericol sa nu fie diagnosticate la timp in Europa, din cauza contextului sanitar generat de Covid-19, arata datele publicate de Organizatia Europeana de Combatere a Cancerului. O persoana din doua, care prezinta simptome de cancer, nu a primit trimitere…

- Unele regiuni ale Spaniei reimpun restricții anti-Covid in contextul creșterii numarului de cazuri mai ales printre tinerii nevaccinați. Mai multe regiuni, printre care și unele de coasta, au reintrodus restricțiile de circulație pe timp de noapte și au restricționat accesul in baruri și cluburi de…