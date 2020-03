Studiu surprinzător privind mortalitatea în UE, înainte de COVID-19. Câte decese sunt cauzate de boli respiratorii? Afecțiunile respiratorii au reprezentat a treia cauza de mortalitate in UE in 2015, fiind responsabile de 8% din decese. Peste 440 de mii de persoane au decedat in urma bolilor respiratorii, majoritatea deceselor fiind in randul persoanelor cu varste peste 65 de ani. Afecțiunile respiratorii care au cauzat cele mai multe decese au fost BPOC, The post Studiu surprinzator privind mortalitatea in UE, inainte de COVID-19. Cate decese sunt cauzate de boli respiratorii? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Pasagerii transporturilor aeriene vor avea de respectat masuri suplimentare de igiena in momentul in care companiile isi vor relua operatiunile, odata incheiata criza Covid-19, a anuntat Asociatia Internationala de Transport Aerian (IATA), potrivit agențiilor dpa și Agerpres. IATA a discutat acest subiect…

- Dupa demisia ministrului sanatații, Victor Costache, din cauza anunțului privind testarea in masa in Capitala, autoritațile au anunțat in ce va consta și cum se va derula programul de testare pentru COVID-19. Un document obținut exclusiv de Medika TV dezvaluie ce se afla in spatele anunțului care l-a…

- O companie sud-coreeana urmeaza sa trimita in Romania 20.000 de kituri pentru testarea coronavirusului printr-un contract stabilit la nivel guvernamental, a anunțat duminica ministrul de externe de la Seul, citat de agenția Yonhap. Fiecare kit poate fi folosit pentru 100 de teste. UPDATE ora.19.00:…

- Marturii incredibile ale celor care au intrat in contact direct cu pacientul de la Spitalul Universitar de Urgența din București, care a fost anunțat ca decedat, duminica. Tot duminica, managerul spitalului Universitar, Adriana Nica, medic ATI, a fost suspendat din funcție și inlocuit cu Catalin Carstoiu,…

- Infrastructura de Internet a Uniunii Europene este ”sub presiune”, iar platformele streaming online ar trebui sa implementeze o serie de masuri pentru a gestiona cererea in creștere de banda larga, in contextul carantinei impuse criza Covid-19, potrivit unui comunicar al Comisiei Europene. Cererea…

- Grupul de Comunicare Strategica a furnizat, miercuri, noi statistici privind situația infectarilor cu coronavirus in Romania. Astfel, potrivit acestora, cea mai afectata grupa de varsta este intre 40 și 49 de ani. In Romania, la aceasta ora, sunt 246 de cazuri de infectare cu Covid-19, 29 de noi cazuri…

- Un barbat din Suceava, care s-a intors din Belgia, nu a intrat in izolare, așa cum solicitasera autoritațile. Intre timp, barbatul a fost diagnosticat pozitiv cu Covid-19, iar autoritațile fac ancheta epidemiologica, insa se pare ca barbatul a intrat in contact cu peste 1000 de persoane. Omul s-a intors…

- Victor Costache are voie, de sambata, ora 16.00, sa iasa din izolare daca poarta masca sanitara și sta la minimum 5 metri distanța de alte persoane care nu sunt bolnave. Asta in contextul in care ministrul sanatații a ignorat nu doar obligația autoizolarii, conform ordinului pe care chiar el l-a semnat…