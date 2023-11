Studiu: Seceta extremă din nordul Italiei seamănă din ce în ce mai mult cu cea din Etiopia și alte țări africane Seceta extrema din nordul Italiei s-a dublat in ultimele doua decenii, creand un climat care se aseamana din ce in ce mai mult cu cel din Etiopia și Cornul Africii, arata un studiu, potrivit The Guardian.Analiza imaginilor din satelit și a datelor realizate de oamenii de știința releva modul in care incalzirea globala creeaza un „efect de biciuire", generand fenomene extreme neregulate. Analiza datelor climatice publicata de WaterAid și de universitațile Cardiff și Bristol arata ca, sub presiunea climatica extrema, zonele care se confruntau cu secete frecvente sunt acum mai predispuse la inundații… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

