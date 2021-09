Rezultatele unui studiu publicat in jurnalul stiintific The Lancet arata ca persoanele vaccinate cu schema completa au un risc de peste 70% mai mic sa fie spitalizate dupa ce s-au infectat cu COVID-19, comparativ cu cele nevaccinate, relateaza EFE, citata de Agerpres.Rezultatele studiului, numit ”ZOE COVID”, s-au bazat pe raspunsurile la un chestionar realizat in Marea Britanie in randul a 1,2 milioane de adulti in perioada decembrie- iulie.Expertiii care au participat la studiu au dezvaluit ca cei testati pozitiv dupa ce au fost vaccinati cu ambele doze au probabilitati aproape duble de a fi…