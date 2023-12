Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate dintre angajații romani, indiferent de generația din care fac parte, vor sa nu mearga la birou in zilele de vineri, iar o treime in zilele de luni, potrivit unui studiu care arata ce conteaza cel mai mult pentru salariații din Romania cand vine vorba de job.

- ”Este nedrept ca, romani care au iesit in momente diferite la pensie, avand aceeasi munca, aceeasi perioada contrinbutiva, au cuantum al pensiei diferit”, a declarat, duminica seara, la Realitatea Plus, Simona Bucura Oprescu. Ministrul Muncii a precizat ca noua lege a fost necesara pentru a exista echitate…

- Puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Romania este, in acest an, de 7.738 euro, ceea ce inseamna ca romanii sunt cu 56% sub media europeana si coboara doua locuri, pana pe locul 33, potrivit unui studiu referitor la puterea de cumparare a europenilor.

- Cuvantul cooperativa poate trezi inca amintiri neplacute in Romania, țara unde asocierile de producatori au fost facute de comuniști cu forța și la pachet cu naționalizarea resurselor private. E greu insa sa negi, in mersul economiei de azi, ca unde-s mulți, puterea crește și ca atunci cand ești un…

- Un studiu realizat de Deloitte Global Human Capital Trends 2023 arata ca patru din zece companii active in Romania (41%) nu gasesc suficienți angajați, scrie G4media.ro . Pe acest fond, peste o treime dintre organizatii (35%) declara ca nu reusesc sa gaseasca un numar suficient de angajati. Potrivit…

- Romanii care emigreaza sunt in mod obișnuit tineri. Au un nivel de educație mai ridicat, iar populația ramasa in țara, care imbatranește an de an are de suferit ca urmare a acestui fenomen, unul dintre cele mai grave din intreaga lume, exodul de creiere. In ultimii 10-15 ani au emigrat mai mult de…

- Un numar de 40 de romani care au fost concediati in Germania beneficiaza de somaj indemnizat in Romania si sunt inscrisi in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) in vederea angajarii. Potrivit ANOFM, exportul prestatiei de somaj se realizeaza atunci cand un angajat dintr-un…

- Doar 11% dintre romani ar putea face fata din punct de vedere financiar costurilor cu repararea sau inlocuirea bunurilor afectate de un potential dezastru care le-ar afecta locuinta, rezulta din cel mai nou studiu sociologic realizat de IRES pentru UNSAR.Totodata, 80% dintre respondenti au declarat…