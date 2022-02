Studiu: Purtarea dresurilor peste mască este un mijloc eficient de a opri răspândirea COVID-19 Purtarea dresurilor de dama pe fața ar putea reduce riscul de infectare cu Covid-19, potrivit unui nou studiu. Cercetatorii de la Universitatea Cambridge au testat șapte moduri diferite de a imbunatați eficacitatea maștilor de fața atunci cand vine vorba de protecție impotriva virusului. Metodele au inclus lipirea maștii de fața pentru a o fixa corect, ceea ce a fost eficient, dar incomod sau folosirea benzilor de cauciuc. Dar metoda care a aratat cele mai promițatoare rezultate a fost purtarea colanților pe jumatatea inferioara a feței și peste masca, conform Mirror. Maștile dar și alternativele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

