- București, 23 martie 2023 – ARIR (Asociația Romana pentru Relația cu Investitorii), promotorul conceptului de Relatia cu Investitorii (IR), publica noile criterii pentru indicatorul VEKTOR care evalueaza companiile listate la Bursa de Valori București (BVB) din perspectiva comunicarii cu investitorii.…

- Piata de capital din Romania a inceput anul cu o serie de cresteri semnificative la nivelul tuturor indicilor. Toti indicii Bursei de Valori Bucuresti (BVB) se aflau pe plus la finalul primelor doua luni din acest an. Companiile listate la BVB si incluse in indicele BET-TR, care include si dividendele,…

- Nuclearelectrica, producator de energie nucleara listat la Bursa de la Bucuresti si la care statul roman are 82,5%, convoaca actionarii, printre care si fonduri de pensii private Pilon II, pentru a aproba distribuirea sub forma de dividende a 1,28 miliarde de lei din profitul net al anului 2022, anunța…

- In luna februarie, companiile listate la Bursa de Valori București au publicat rezultatele financiare neauditate pe care le-au obținut in anul 2022. Comparativ, rezultatele pe anul 2022 rezultatele peste așteptari, in linie cu așteptarile de la 9 luni. Fața de anul 2021, a crescut semnificativ numarul…

- Ploiești, 27 februarie 2023: AQUILA, lider in servicii integrate de distributie si logistica pentru piața bunurilor de larg consum din Romania și Republica Moldova, cu aproape 30 de ani de experiența in aceasta industrie, incheie anul 2022 cu afaceri in creștere și un profit net de 85 milioane lei,…

- Aages SA Sangeorgiu de Mureș, societate listata la Bursa de Valori București, a incheiat exercițiul financiar 2022 cu un profit net de 6.798.579 de lei, in creștere cu 48,45% comparativ cu anul anterior, cand profitul net s-a cifrat la suma de 4.579.610 de lei. Potrivit Raportului financiar preliminar…

- „Piata de capital din Romania a inceput anul cu o serie de cresteri semnificative la nivelul indicilor BET, care include cele mai tranzactionate 20 de companii, si BET-TR, care include si dividendele oferite de acestea. Companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) incluse in acesti indici au…

- Foarte multe companii nu au interes in a comunica cu investitorii, iar o provocare pe viitor consta in activarea acestor companii, a declarat, joi, directorul general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Adrian Tanase, la evenimentul de lansare a rezultatelor Vektor 2022, organizat de Asociatia Romana…