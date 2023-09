Studiu: Maşinile conectate la internet sunt un „coşmar” pentru intimitatea oamenilor La fel ca cazul calculatoarelor, dispozitivelor mobile sau a celor din sfera IoT, conexiunea la internet este promovata de producatorii auto ca un mare avantaj pentru clienti, dar este folosita, fara o informare clara, pentru a colecta o mare cantitate de informatii. Un studiu realizat de Mozilla arata ca toti cei 25 de mari producatori auto care au facut obiectul cercetarii colecteaza date fara vreo preocupare pentru intimitatea soferilor si a pasagerilor. BMW, Ford, Toyota, Tesla, Subaru si altii colecteaza, printre altele, date despre rasa, greutatea si sanatatea oamenilor, despre expresia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

