Studiu IRES privind vaccinarea anti-COVID Studiu IRES privind vaccinarea anti-COVID Foto Agerpres Șase din 10 români spun ca s-ar vaccina împotriva noului coronavirus, însa doar un sfert dintre români ar fi dispuși sa faca acest lucru cât mai repede, arata un studiu IRES. O treime din populația țarii nu s-ar vaccina, iar principalul motiv ar fi lipsa de încredere în vaccin sau în sistemul medical. 15% dintre oameni cred ca virusul nu este periculos sau ca imunitatea lor este puternica, în timp ce 13% dintre participanții la studiul realizat între 11 și 14 decembrie,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

