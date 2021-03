Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala in Uniunea Europeana si zona euro a consemnat o crestere peste asteptari in luna ianuarie, insa in Romania a stagnat comparativ cu luna decembrie si a scazut comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- In Romania, castigul salarial mediu orar brut era cu 3,3% mai mic in cazul femeilor decat al barbatilor, in 2019, pe prima pozitie in clasament fiind Luxemburg cu 1,3%, arata datele publicate luni de Eurostat.

- Femei cu funcții de conducere Foto arhiva: Agerpres România este pe primul loc în Uniunea Europeana când vine vorba de femei care dețin poziții de vârf în companii, arata comunicatul unui Centru de afaceri dezvoltat de femei, care citeaza un raport de Eurostat. …

- Dupa cum am afirmat inca din timpul campaniei electorale, PNL Alba nu negociaza functii, ci sustine ocuparea, pe baza principiului meritocratiei, in urma organizarii de concursuri, a pozitiilor de conducere din serviciile si institutiile publice deconcentrate. Daca ne dorim o Romanie normala, o Romanie…

- Intr-o perioada in care Coaliția PNL-USR-PLUS-UDMR se bate cu pumnii in piept ca va face restructurari in aparatul bugetar, ministrul de Interne, Lucian Bode, vrea sa creeze noi funcții de conducere in MAI.Conform unor informații de ultima ora, la „Centrul de Comanda” al Ministerului de Interne, vor…

- Rodica Paraschiv, deputat PSD Prahova Romania se afla inca, din nefericire, conform statisticilor europene, in coada clasamentului privind nivelul salariului minim. Datele publicate la finalul saptamanii trecute de Eurostat – Oficiul European de Statistica – arata ca Romania se situeaza pe ultimele…

- Perioada de pandemie pare favorabila economisirii, dar mai mulți oameni reușeau sa puna bani deoparte inainte de criza sanitara decat in pandemie, dupa cum arata studiul Digitalizarea sistemului bancar in percepția romanilor realizat in luna decembrie 2020 de Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie…