Studiu: “Energiile fosile, agricultura şi apa primesc peste 80% din subvenţiile nefaste pentru mediu” Sectoarele energiilor fosile, agriculturii si apei primesc peste 80% din toate subventiile care sunt nefaste pentru mediul inconjurator, potrivit unui studiu publicat de mai multe companii si ONG-uri, care indeamna guvernele lumii sa isi orienteze mai bine sprijinul financiar pe care il acorda, informeaza AFP. In total, este vorba de subventii publice in valoare de cel putin 1.800 de miliarde de dolari – reprezentand 2% din PIB-ul mondial – și care se afla in fiecare an la originea distrugerii ecosistemelor si disparitiei speciilor, arata autorii studiului, care indeamna guvernele lumii sa isi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

