Aproape jumatate dintre participanții la cel mai recent studiu derulat de eJobs Romania cred ca in urmatoarele 12 luni iși vor schimba locul de munca, fie pentru ca au ramas fara job, fie pentru ca actualul angajator nu le mai poate indeplini așteptarile profesionale. Dintre aceștia, 28% vor cu orice preț sa schimbe și domeniul de activitate, in condițiile in care industriile din care fac parte in prezent au fost afectate de criza ultimelor doua luni. Intrebați despre cum cred ca se va schimba viața lor profesionala in urmatorul an, 10% cred ca vor fi dați afara, iar 11% cred ca le va fi redus…