- IT-iștii, candidații cu experiența in e-commerce și digital, retail, automatizari și medicina vor fi cei mai cautați in urmatorul an, preconizeaza specialiștii in HR Schimbarile ultimelor luni au pus o amprenta puternica pe piața muncii, care arata acum complet diferit fața de inceputul anului. Cel…

- Șoferia a ramas cea mai cautata meserie, in Romania, pe timpul pandemiei de coronavirus, datorita cererii mari pentru transportul de marfa. Fața de o perioada „normala”, au intrat in top și joburi precum cele de asistent medical, farmacist sau curier. In Statele Unite, spre comparație, cei mai catați…

- Bogdan Badea, CEO eJobs Romania: ”Toate eforturile noastre din urmatoarea perioada se vor concentra pe repornirea pieței muncii” București, 21 aprilie 2020: Numarul de candidați disponibili in piața a crescut in ultima luna și, odata cu ei, a crescut și numarul de aplicari pentru joburi. Atat candidații,…

- Baneasa Shopping City anunța suspendarea temporara a activitații comerciale pentru a proteja comunitatea, clienții, retailerii precum și angajații de raspandirea COVID-19. „Baneasa Shopping City considera ca este de datoria sa sa protejeze comunitatea, clienții, retailerii precum și angajații care iși…

- Baneasa Shopping City iși intrerupe activitatea in perioada 23 martie – 16 aprilie 2020 pentru a-și proteja atat clienții și retailerii precum și angajații. Excepție de la aceasta masura fac hypermarketul Carrefour care va avea program ca și pana acum, intre orele 08.00-22.00 și farmaciile care vor…

- Noul context economic și social schimba și raportarea angajaților și angajatorilor la conceptul de munca de la domiciliu. Astfel, numarul de joburi remote disponibile s-a triplat, de la inceputul lunii martie, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. La fel de mult au crescut și cautarile candidaților…