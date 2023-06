Stiri pe aceeasi tema

- Cu siguranța ți s-a intamplat sa te trezești noaptea mai des in anumite perioade ale vieții, mai ales in perioadele dificile și stresante. Dar și in perioadele caniculare ale verii ne trezim mai des din cauza caldurii. Femeile sunt cele mai afectate! Iata cum se reflecta acest lucru asupra sanatații…

- Un numar de 7 din 10 romani merg la mall cel puțin o data pe saptamana, iar durata medie petrecuta este de doua ore, arata un studiu recent. 7 din 10 romani merg la mall de cateva ori pe saptamana, potrivit celui mai recent studiu realizat de Reveal Marketing Research pentru Brand Management. Dintre…

- Studiu Reveal Marketing Research realizat la comanda Brand Management – indoor advertising Barbații viziteaza centrele comerciale mai des decat femeile, dar ele petrec mai mult timp per sesiune. Barbații sunt cei care cheltuiesc mai mult in mall, in timp ce principalul motiv pentru care femeile merg…

- La Boston, o echipa de chirurgi a realizat cu succes o intervenție chirurgicala de excepție, in cazul unui copil care se afla inca in pantecele mamei. Intervenția a fost necesara pentru tratarea unei malformații vasculare cerebrale care afecta fatul, un anevrism al venei lui Galen. Rezultatele operației…

- Radu Golban și invitatul sau de excepție, Anthony L. Komaroff, va vor spune totul despre long covid, intr-o abordare absolut inedita. Anthony L. Komarroff este profesor de medicina la Harvard Medical School și Senior physician la Brigham and Women’s Hospital din Boston. Va vor lamuri de ce „recuperarea”…