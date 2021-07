Stiri pe aceeasi tema

- Peste cinci milioane de oameni au devenit milionari, in intreaga lume, in 2020, in ciuda pagubelor economice cauzate de pandemia Covid-19, scrie BBC, conform Mediafax. In timp ce mulți saraci au devenit și mai saraci, numarul milionarilor a crescut, la nivel global, cu 5,2 milioane persoane,…

- Stamin a declarat, la un post TV, ca incepand cu pandemia de coronavirus, pentru 46 % dintre parinții plecați in strainatate frecvența revenirii in țara a fost mai scazuta, relateaza Știri Diaspora .Reprezentantul Salvații Copiii spune ca in cazul acestor copii exista un risc destul de mare sa nu fie…

- Dupa un an de distanțare sociala, de purtat maști și de munca de acasa pentru milioane de oameni, mulți angajatori se grabesc sa-și readuca angajații la birou. Totuși, pentru mulți, ideea de a se intoarce la munca de la birou este una infricoșatoare. Conform unui studiu recent, 4.553 de angajați din…

- ”In Europa, mai mult de 50% din populatia adulta a primit cel putin o doza de vaccin.Chiar mai mult decat atat, pana astazi, 100 de milioane de europeni au fost vaccinati cu schema completa”, a anunțat președinta C.E. Creșterea ratei de vaccinare din UE a dus la scaderea infectarilor cu Sars-Cov-2 la…

- A aparut un nou studiu care susține ca oamenii de știința chinezi au creat Covid-19 intr-un laborator din Wuhan. Conform cercetatorilor, chinezii au incercat sa iși acopere urmele prin versiuni de inginerie inversi ale virusului pentru a face sa para ca a evoluat natural din lilieci. Autorii lucrarii,…

- OCDE anticipeaza ca economia mondiala va avansa cu 5,8% in acest an si cu 4,4% anul viitor, peste cresterile de 5,6%, respectiv de 4% prognozate in martie. Economia globala a revenit la nivelurile de activitati pre-pandemice, dar nu a atins inca cresterea asteptata inainte de criza mondiala a sanatatii,…

- “Desi tara noastra a ramas in urma tarilor din regiune la capitole precum statul de drept, infrastructura de transport, sistemul sanitar, eficienta administratiei publice, precum si stabilitatea politica si legislativa in general, potentialul de crestere economica deblocat ar putea fi semnificativ daca…

- Presedintele Rezervei Federale a Statelor Unite, Jerome Powell, considera ca economia americana se afla ”intr-un punct de inflexiune” si ca cresterea si angajarile se vor intensifica pe parcursul lunilor urmatoare, insa se vor mentine unele riscuri, in special cele legate de revenirea pandemiei,…