Studiu. Care sunt zonele unde se răspândește cel mai mult virusul Mai mult de jumatate dintre cazurile confirmate de COVID-19, boala provocata de noul coronavirus , au survenit in zone in care temperatura aerului era cuprinsa intre 5 si 15 grade Celsius, a stabilit o echipa de cercetatori de la Universitatea Lanzhou din China intr-un studiu dat publicitații marți. Specialistii au cercetat impactul temperaturii ambientale asupra raspandirii globale a COVID-19, conform articolului stiintific ce insoteste studiul recent, publicat in jurnalul stiintific Science of The Total Environment. Relatia dintre numarul de cazuri de COVID-19 confirmate zilnic si conditiile… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori din China a descoperit ca peste jumatate dintre cazurile confirmate de COVID-19, boala provocata de noul coronavirus, au survenit in zone in care temperatura aerului era cuprinsa intre 5 si 15 grade Celsius, informeaza Xinhua, citata de agerpres. Descoperirea survine dupa ce…

- Dupa ce s-a simțit rau vreo doua zile, cu stare de oboseala, tuse și febra, apoi cu dureri persistente in zona toracica, un francez de 43 de ani din regiunea pariziana s-a prezentat la Urgența. Ramane internat in spital cateva zile pentru tratament, dupa ce i s-a stabilit diagnosticul de infecție pulmonara.…

- Cunoscutul doctor Virgil Paunescu, coordonatorul Institutului de Cercetare Oncogen din Timișoara, a facut, in urma cu cateva ore, anunțul finalizarii formulei primului vaccin romanesc impotriva noului coronavirus. Profesorul Paunescu a testat primul efectele vaccinului. Iata anunțul facut de cercetatorul…

- Conform sursei citate , blocarea și intreruperile cauzate de pandemie ar putea duce la alte milioane de cazuri de tuberculoza ( TBC ) nedetectate și netratate. Conform concluziilor unui studiu recent, pana la 6,3 milioane de persoane in plus ar putea contracta tuberculoza pana in 2025, iar 1,4 milioane…

- Ce este un al doilea val? Pandemiile sunt cauzate de agenti patogeni pentru care oamenii nu au protectie imunitara, in majoritatea cazurilor pentru ca acesti patogeni au o forma noua, pe care organismul uman nu a cunoscut-o. Un al doilea val poate fi asemanat cu un tsunami sau cu replica unui…

- Reprezentanții OMS spun ca omenirea mai are un drum lung de parcurs in lupta cu pandemia și ca virusul Covid-19 „ne va insoți mult timp”. Lumea este departe de a scapa de noul coronavirus, care a ucis peste 177.800 de oameni, a avertizat miercuri directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii…

- Peste 51.000 de oameni au murit in intreaga lume din cauza virusului COVID-19 epidemia a atins un nou punct de reper sumbru, cu numarul total de cazuri confirmate cornavirus lovind marca 1 milion de joi. Peste 51.000 de oameni au murit in intreaga lume din cauza virusului. Potrivit statisticilor…

- Președintele chinez Xi Jinping i-a spus liderului american Donald Trump ca SUA și China trebuie sa coopereze pentru a opri Covid-19, in situația in care America ar putea deveni urmatorul epicentru al pandemiei de coronavirus, informeaza The Independent . Xi a adaugat ca țara sa este dispusa sa ofere…