- Turcia a inceput miercuri testarea unui vaccin dezvoltat de China impotriva virusului SARS-CoV-2, in cadrul unui studiu la care participa aproximativ 1.200 de persoane, dintre care cei mai multi vor fi, in prima faza, lucratori din domeniul sanatatii, relateaza EFE. Autoritatile au administrat deja…

- Intr-un interviu acordat Europa FM, ministrul Sanatatii, Nelu Tatatru, spune ca, fata de primele date, furnizate in vara, numarul persoanelor care au dezvoltat anticorpi a crescut cu aproape 2 la suta. In prima etapa, au fost analizate serurile provenite de la 4.000 de persoane, iar in cea de-a doua…

- Aproape 4 la suta din populația țarii a capatat imunitate la COVID 19, arata ultimele date analizate de DSP-uri și Institutul de Sanatate Publica, dupa interpretarea analizelor a aproape 8.000 de romani. Intr-un interviu acordat Europa FM , ministrul Sanatații, Nelu Tatatru, spune ca, fața de primele…

- Circa 6% dintre rezidentii unui oras german care a fost un focar timpuriu de coronavirus au anticorpi pentru COVID-19, in timp ce 40% dintre cei care anterior au fost testati pozitiv acum nu mai au deloc anticorpi, a anuntat marti Institutul german pentru boli infectioase Robert Koch, informeaza Reuters,…

- Organizația Mondiala a Sanatații revine cu un avertisment de ultima ora pentru toata lumea. Potrivit noilor studii, raspandirea noului coronavirus in regiunea Asia-Pacific face ravagii. Surprinzator, persoanele care s-au dovedit ca participa activ la aceasta raspandire in masa nu sunt pacienții simptomatici.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a reactionat marti cu precautie la anuntul facut de cercetatori rusi, potrivit caruia un vaccin anti-COVID-19 este aproape gata pentru a fi aplicat populatiei largi si a amintit ca trebuie respectate toate fazele de testare inainte de a

- Peste jumatate dintre pacientii diagnosticati cu Covid-19 au dezvoltat anomalii ale functiilor cardiace, potrivit unui studiu efectuat de Fundatia Britanica pentru Boli Cardiace din cadrul Universitatii Edinburgh.

