”Reprezentantii mediului de afaceri din Romania intampina adesea bariere de tot felul in desfasurarea activitatii, iar una dintre cele mai frecvente nevoi ale antreprenorilor este aceea de a se face auziti, de a isi exprima opinia in fata mediului politic si, implicit, a Guvernului, de a participa activ in luarea deciziilor care le impacteaza business-urile. Aceasta realitate se reflecta inclusiv in rezultatele unui studiu efectuat recent de catre Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), o confederatie patronala reprezentativa la nivel national pentru…