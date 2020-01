Stiri pe aceeasi tema

- Sapte din zece romani (71%), utilizatori de Internet, comunica zilnic prin intermediul serviciilor de mesagerie instantanee, cei mai multi (82%) fiind din categoria tinerilor intre 18 si 30 ani, releva rezultatele celei de-a cincea editii a studiului "Digital Evolution: Connected Consumer Monitor".…

- Momente dramatice in Albania. Salvatorii romani trimiși in Albania pentru a ajuta autoritațile locale dupa cutremurul devastator, au scos de sub daramaturi doua persoane, un barbat și o femie, care au murit imbrațișați, potrivit Mediafax. Intervenția de recuperare a celor doua cadavre a durat mai bine…

- Potrivit datelor oficiale oferite de Biroul Electoral Central (BEC), prezența la vot la ora 16.00 a fost de 35,74%, in cadrul celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, comparativ cu primul tur, cand la aceeași ora, prezența a fost de 33,45%. La aceeași ora, in cel de-al doilea tur…

- Peste 7,6 milioane de romani și-au exprimat opțiunile electorale pana la ora 18, cu trei ore inainte de inchiderea secțiilor de vot din țara. Prezența la vot este de 42,1%. In strainatate au votat, pana la ora 18.00 in jur de 559.000 de oameni și alți peste 25.000 prin corespondența. La nivel național,…

- In primul tur al alegerilor prezidențiale pana la ora 11.00 s-a inregistrat o prezența la urne, in țara, de 11,01%. Au votat in țara peste 2 milioane de romani, potrivit Biroului Electoral Central (BEC). Județele fruntașe sunt, pana la aceasta ora, Ilfov (cu 14,83%) și Teleorman (14,51%). CITEȘTE…

- Potrivit datelor de la Biroului Electoral Central (BEC), in prima ora de la deschiderea secțiilor de vot in țara, in primul tur al alegerilor prezidențiale s-a inregistrat o prezența de 1,42%, iar la 08.30, prezența era de 2,49%. Au votat in țara peste 450.000 de romani. Județele fruntașe sunt Ilfov,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca sustine introducerea unei taxe pentru autoturismele aflate la prima inmatriculare, o taxa a carei valoare sa fie stabilita in funcție de gradul de poluare al autovehicului. „Cred ca ea trebuie sa fie conceputa ca taxa de poluare si cuantumul taxei sa depinda…

- Votul prin corespondența a creat o situație nemaiintlnita pana acum. Circa 2000 de romani din strainatate și-au exprimat deja votul pentru cel de-al doilea tur de scrutin in alegerile prezidențiale. Asta , in condițiile in care nu se cunosc exact candidații care vor intra in turul doi. Autoritatea Electorala…