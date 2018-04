Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de studenti ai Universitatii Babes-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca au organizat miercuri un flash-mob, in timpul caruia si-au pus pe brate banderole albe, semn al grevei japoneze pe care au declansat-o pentru a-si manifesta, astfel, atitudinea de protest fata de reducerea numarului locurilor bugetate…

- Studenții de la UBB Cluj s-au adunat în fața sediului universitații pentru a protesta fața de taierea fondurilor. ”Reprezentantii studentilor din UBB s-au strâns azi dimineata în fata sediului Universitatii pentru a trage un semnal de…

- Studenții care sunt înscriși la cursurile facultaților din cadru UBB solicita ca algoritmul de calcul pentru numarul de locuri alocale în universitate sa fie facut public, pentru a verifica veridicitatea și transperanța acestui proces. „Organizația Studenților din Universitatea…

- Conducerea Universitatii Babes-Bolyai (UBB) ia in considerare declansarea unei greve japoneze, care s-ar putea transforma in greva generala, pentru a transmite nemultumirea si ingrijorarea fata de masura luata de Ministerul Educatiei Nationale, de reducere a locurilor pentru admiterea in anul universitar…

- Scrisoare comuna a reprezentantilor studentilor din Consortiul Universitaria privind repartizarea preliminara a locurilor bugetate: Stimate domnule ministru, In calitate de reprezentanti ai studentilor din cadrul celor 5 universitati de stat care formeaza „Consortiul Universitaria" (Universitatea din…

- Universitatea din București va acționa Ministerul Educației in contencios administrativ, pentru ca i-a fost redus cu 454 numarul de locuri pe toate ciclurile de pregatire, ceea ce duce la reducerea bugetului cu peste noua milioane de lei. ”Vrem sa aflam prin ce miracol criteriile de alocare a cifrelor…

- "Cu ura si cu razbunare, dl. Ministru Popa, alaturi de colegii sai de partid, dl. Dragnea si d-na Dancila, au taiat drastic din locurile la admitere ale celor mai vechi si mai prestigioase universitati romanesti, universitatile din Consortiul Universitaria, si le-au impartit cu generozitatea boierilor…