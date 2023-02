Un grup de studenți romani Erasmus a solicitat ajutor consular in Turcia, dupa cutremurul devastator din sudul țarii. Cei noua studenți și profesorul coordonator erau cazați la un hotel din Kahraman Maras, oraș distrus de seism. Premierul Nicolae Ciuca a dispus masuri speciale pentru transportul studenților captivi in Turcia, care au cerut repatrierea dupa dezastrul […] The post Studenții romani blocați in Turcia, dezvaluiri terifiante dupa marele cutremur: „Nu e ceva cu care pot sa compar, puteai sa spui doar Tatal Nostru!” first appeared on Ziarul National .