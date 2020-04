Studenți din Craiova fac porți de decontaminare pentru mai multe spitale din țară Asociatia Studentilor Facultații de Stiinte Sociale din Craiova (ASFSSC) se ocupa in aceste zile de pandemie de realizarea de porți de decontaminare pentru unitațile medicale din Dolj, precum și din alte județe ale țarii. Tinerii spun ca percep doar costul materialelor și ca restul este voluntariat. Ei au asigurat pana acum doua porți de dezinfectare, una la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș“ din Craiova și alta pentru Spitalul de la Leamna, și au alte 30 de comenzi de onorat. Tineri din Asociația Studentilor Facultații de Științe Sociale din Craiova, voluntari ai proiectului „Fabrica… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

