Mai mulți angajati ai Agentiei de Control si Incasare Nadlac 2 sunt suspectati de savarsirea unor actiuni asimilate faptelor de coruptie, activitatea lor fiind verificata de DGA. In acest caz sunt vizate 47 de persoane – angajati in cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) – suspectate de luare de mita in forma continuata, potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, Actiunea a fost initiata la sesizarea CNAIR. ”La data de 13.02.2024, lucratori de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie – serviciile anticoruptie din judetele Arad, Bihor,…