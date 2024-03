Struțocamila PSD-PNL sau PNL-PSD, susține jurnalistul Sorin Roșca Stanescu , la Dialogurile Puterii , va face o alianța inscrisa la tribunal, nu se știe, inca, sub ce denumire sau sigla. Și ar urma ca, electoratele care și-au scos ochii ca sa-și susțina candidații propriilor partide, la europarlamentare, sa se pupe in piața independenței. O astfel de alianța, cu greu va fi posibila, in viitor. Sorin Roșca Stanescu susține ca struțocamila politica nu poate funcționa atunci cand este vorba despre interese politice diferite, la nivelul organizațiilor locale. ”Se preconizeaza ca, la nivel național,…