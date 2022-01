Stromae a lansat noul single “L’enfer” Stromae a lansat noul single “L’enfer”. Dupa ce a facut marea revenire in lumea muzicii in octombrie 2021 prin titlul „Sante”, cantaretul belgian revine in fața scenei muzicale cu „L’enfer”, al doilea single de pe viitorul sau album „Multitude” anuntat pentru martie 2022. Pentru a promova aceasta noua apariție, Stromae a fost invitat de Annei-Claire... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

