Strike disrupts public transport in Bucharest The employees of the Bucharest overground public transport company STB went on strike on Thursday morning, requesting an increase in salaries and better working conditions, according to Romania-Insider. Negotiations between the union and the STB management are scheduled for this Thursday afternoon, News.ro reported. The STB director Adrian Criț and Bucharest mayor Nicușor Dan both […] The post Strike disrupts public transport in Bucharest appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA ridica, joi, documente de la Primaria Capitalei, informatia fiind confirmata de catre primarul Nicusor Dan, care a precizat ca acestia au venit in biroul sau chiar inaintea conferintei de presa pe tema grevei de la Societatea de Transport Bucuresti și a amanat discuțiile cu ei. Primarul…

- French teachers have walked out in a nationwide strike Thursday to express anger at the way the government is handling the virus situation in schools, denouncing confusing rules and calling for more protection, according to AP News. Exhausted by the pressures of surging COVID-19 cases, a large majority…

- The Bucharest Stock Exchange (BVB) announced on Thursday that Softbinator Technologies, a Romanian software development company has started trading on BVB under the ticker symbol CODE. Softbinator Technologies managed to attract RON 6mln through a private placement from capital market investors. “The…

- Dupa cele mai reprezentantive sindicate din Educație și Federația Naționala a Parinților cere explicații privind modul in care au fost distribuite testele de saliva in școli, dar și legat de felul in care acestea ar urma sa fie utilizate. “Modul in care sunt ambalate aceste teste (in kit-uri de 25/50…

- Florin Cițu in his capacity of acting minister of European Funds signed on Thursday, the financing agreement between Romania and the European Commission for the Recovery and Resilience Plan (PNRR), according to Romania-Insider. It was the last document signed by Liberal Party (PNL) leader and former…

- Primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, care este și liderul organizației PNL București, și care s-a opus, in ședința de luni seara a conducerii PNL, pentru o alianța cu PSD, susține ca fara el, alianța cu ceilalți primari din Capitala, inclusiv cu Nicușor Dan, s-ar destrama “in cateva zile”. Ciprian…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, duminica, la Prima TV, ca autoritatile locale nu cunosc, deocamdata, procentul cu care va creste pretul gigacaloriei, intrucat nu a fost stabilit tariful pentru transportul agentului termic, insa, a dat asigurari ca Primaria va plati, la fel ca si pana acum,…

- Healthcare services provider, Medicover announced that it will add four new high-tech imaging centers in Bucharest, Iași, Constanța and Craiova under a E 5mln investment, according to Romania-Insider. “The centers will have the latest generation medical systems produced by GE Healthcare and cover services…