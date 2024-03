Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Albu a trecut prin momente dificile, dupa ce mama lui a murit. Avea o relație speciala cu femeia care i-a dat viața. La cateva luni distanța, și fratele lui s-a stins din viața. Creatorul de moda spune ca inca sufera, dar este convins ca atat mama, cat și fratele, și-au gasit liniștea.

- Criticata pentru kilogramele in plus Andra a incercat sa slabeasca, dar fara succes. Mai este și gurmanda, dupa cum recunoaște, in cele din urma s-a vazut nevoita sa apeleze la specialiști. Spune ca nu o deranjeaza aspectul, ca e de la Domnu`(sic!), dar cand vine vorba de sanatate… „Eu v-am zis o chestie,…

- Expunerea la factori negativi precum saracia cronica, manifestari de violența sau absența unei persoane afectuoase, care sa creeze un sentiment de siguranța, poate submina dezvoltarea normala a creierului unui copil.Din pacate, nu traim intr-o lume ideala, astfel ca mulți copii cresc și se dezvolta…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, vorbește pentru prima oara despre problemele de sanatate cu care s-a intalnit intreaga sa familie la inceputul acestui an, dar și despre relația dintre copiii mai mari și mezinul familiei.

- Longevitatea și prelungirea vieții reprezinta concepte pe care omenirea le-a studiat inca din antichitate. Inclusiv cele mai importante texte religioase conțin referințe la personaje extraordinare, ce au trait sute de ani.

- Nu putem sa nu fim fericiți in momentul in care devenim parinți. Pentru un cuplu, venirea pe lume a unui copil inseamna eliberarea unor sentimente pe care nu le-a trait pana in acel moment, ceva exploziv, care pur și simplu te imbata de dragoste. Fiecare etapa din viața copilului tau este importanta,…

- Specialiști recunoscuți din diferite domenii de activitate vor vorbi, la Arad, despre frica de naștere, recomandari internaționale, beneficiile unei nașteri blande și alte aspecte importante din viața unei mame.

- Echipajele Salvamont au recuperat 20 de turiști din zonele montane. Intervenții dificile. O persoana și-a pierdut viața Echipajele Salvamont au raspuns la 21 de apeluri de urgența pentru intervenții pe munte, in ultimele 24 de ore. Au fost salvate 20 de persoane, insa una a decedat. Dintre persoanele…