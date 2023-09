Stiri pe aceeasi tema

- Un audit efectuat de o firma internationala a infirmat afirmatia gigantului rus Gazprom conform careia guvernul moldovean ii datoreaza 800 de milioane de dolari, a declarat duminica presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, transmite Reuters.

- Pompierii au intervenit miercuri in 35 de localitați din 19 județe pentru a inlatura efectele produse de furtuna. Doi oameni au fost evacuați, mai multe strazi, case și curți au fost inundate, zeci de copaci au fost doborați de vant și 8 mașini au fost av

- „Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca a fost lansata o noua licitatie, in cadrul proiectelor de Modernizare statii de cale ferata, finantate din fonduri nerambursabile, prevazute in Programul Transporturi (PT), pentru Modernizarea cladirilor de calatori din statiile Beclean pe Somes…

- In 2022, la nivelul Uniunii Europene s-au fabricat 3,2 miliarde de litri de inghețata, marcand o creștere de 5% fața de anul precedent, arata un raport al Eurostat . Germania a fost principalul producator de inghețata in 2022, cu 620 de milioane de litri de inghețata, urmata de Franța (591 de milioane…

- In danele Portului Constanta, o nava cargo care urmeaza sa ajunga in Belgia este incarcata cu tone de rapita printr-un furtun urias de metal, in timp ce alte nave isi asteapta randul sa fie incarcate, relateaza miercuri, 2 august, AFP, potrivit Agerpres.Inca de la debutul invaziei ruse din Ucraina,…

- Un document semnat de secretarul general din Ministerul Finanțelor, Lucian Heiuș, arata ca aproape 500 de companii subordonate autoritaților centrale și locale au raportat pierderi in primul trimestru din 2023. An de ani, topul companiilor unde statul sau autoritatea locala este acționar este ocupat…

- Deloitte Romania a asistat RetuRO, companie inființata conform legislației in vigoare pentru a administra Sistemul de Garanție-Returnare, considerat cel mai important proiect de economie circulara al Romaniei de pana acum, in obținerea unei finanțari verzi de 426 de milioane de lei de la ING Bank. Aceasta…

- Eradicarea SIDA pana in 2030 este posibila daca statele demonstreaza vointa politica de a investi in preventie si tratament, precum si in adoptarea unor legi nediscriminatorii, a precizat joi Organizatia Natiunilor Unite, potrivit Reuters.In 2022, un numar estimat de 39 de milioane de persoane de…