Strategie: Președintele Macron atrage un nou electorat (VIDEO) Presedintele francez Emmanuel Macron a promis sa se concentreze mai mult asupra politicilor climatice si de mediu daca va castiga realegerea la 24 aprilie, in incercarea de a atrage noi alegatori din randul ecologistilor, relateaza DPA. „Urmatorul meu prim-ministru va fi direct responsabil de planificarea ecologica”, le-a declarat Macron sustinatorilor sambata in orasul Marsilia (sud), in timpul unei aparitii de campanie. Numind criza climatica „batalia secolului”, care afecteaza toate domeniile vietii si politicii, Macron a prezentat perspectiva ca Franta sa devina o „mare natiune a ecologiei”.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Urmatorul meu prim-ministru va fi direct responsabil de planificarea ecologica", a afirmat Macron, sambata, intr-un discurs de campanie susținut in orasul Marsilia, din sudul Franței.Numind criza climatica "batalia secolului", care afecteaza toate domeniile vietii si politicii, Macron a lansat un mesaj…

- "Urmatorul meu prim-ministru va fi direct responsabil de planificarea ecologica", a afirmat Macron, sambata, intr-un discurs de campanie susținut in orasul Marsilia, din sudul Franței.Numind criza climatica "batalia secolului", care afecteaza toate domeniile vietii si politicii, Macron a lansat un mesaj…

- „Nimic nu este jucat” in ceea ce privește turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Franta, de pe 24 aprilie, a transmis duminica dupa incheierea primului tur presedintele in exercitiu Emmanuel Macron, care s-a clasat pe primul loc, in fata candidatei de extrema-dreapta Marine Le Pen, relateaza…

- Primul tur al alegerilor prezidentiale se desfasoara duminica in Franta, cei aproximativ 48,7 milioane de alegatori inscrisi pe listele electorale putand sa voteze incepand cu ora locala 8.00 (06.00 GMT). Actualul sef al statului, Emmanuel Macron (La Republique en marche, LREM), spera la un al doilea…

- Duminica, 10 aprilie, este primul tur de alegeri in Franța, in care principalii candidați sunt Emmanuel Macron și Marine Le Pen. 12 politicieni candideaza la aceste alegeri prezidențiale dar șanse reale au doar primii doi. Se estimeaza ca Macron ar avea in fața lui Le Pen un avans de numai 2 – 3 suta.…

- Se prefigureaza o prezența extrem de scazuta la urne, duminica, la alegerile prezidențiale din Franța, scrie The Guardian intr-o analiza. Este concluzia la care duc sondajele și opiniile exprimate de analiștii politici, care arata ca majoritatea francezilor considera ca actuala campanie pentru alegerile…

- Eric Zemmour, candidat de extrema dreapta la alegerile prezidentiale din Franta din luna aprilie, a facut din deportarea a un milion de straini un subiect central al platformei sale electorale, a transmis ieri dpa, preluata de Agerpres.”Ceea ce as vrea este sa-i trimit inapoi pe toti oamenii pe care…

- Eric Zemmour, candidat de extrema dreapta la alegerile prezidentiale din Franta din luna aprilie, a facut din deportarea a un milion de straini un subiect central al platformei sale electorale, transmite marti dpa. 'Ceea ce as vrea este sa-i trimit inapoi pe toti oamenii pe care nu vrem sa-i mai avem',…