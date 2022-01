Strategia primei țări din UE care introduce vaccinarea obligatorie anti-COVID. Când vor începe amenzile Guvernul austriac și-a prezentat proiectul de lege privind vaccinarea obligatorie împotriva Covid-19. Austria este prima țara din UE care introduce o astfel de obligație legala.

Reglementarea va intra în vigoare la 1 februarie, cu o perioada de tranziție de șase saptamâni, pâna la jumatatea lunii martie, timp în care nu vor fi aplicate penalitați. Ulterior, pentru încalcarea obligației de vaccinare sunt prevazute amenzi de la 600 la 3.600 de euro.

Toți adulții cu vârsta peste 18 ani care locuiesc în Austria vor fi, prin urmare, obligați sa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Austria a crescut duminica pragul de la care vaccinarea obligatorie devine obligatorie de la 14 la 18 ani și a prezentat calendarul de implementare a masurii. Dupa 1 februarie, toți adulții din Austria risca amenzi daca refuza sa vaccineze impotriva Covid-19, relateaza AFP citat de ABC . Aspectele cheie…

- Dupa Austria, și Grecia anunța masura vaccinarii obligatorii, insa doar pentru persoanele de peste 60 de ani. In caz de refuz, grecii vor primi amenda 100 de euro pentru fiecare luna in care nu-și fac vaccinul. In Austria, amenzile pentru persoanele care refuza vaccinul obligatoriu pot ajunge pana la…

- Tara nordica a decis de la 1 noiembrie sa nu mai testeze persoanele complet vaccinate impotriva COVID-19, chiar in caz de simptome, dar a revenit asupra acestei decizii criticate.Desi Suedia inregistreaza in prezent putine cazuri de COVID-19, spre deosebire de multe tari europene, \"\"nu este izolata…

- In țarile care se confrunta cu un numar mare de cazuri Covid-19 este nevoie sa fie aplicate masuri „foarte stringente” pentru a se evita impunerea unor restricții mai dure ulterior, avertizeaza Organizația Mondiala a Sanatații (OMS).

- Dominic Thiem (9 ATP) nu a mai jucat un meci de tenis din luna august fiind accidentat. Gata de revenire, austriacul a vorbit și despre situția vaccinarii anti-Covid în cazul sau."Voi juca la Abu Dhabi (turneul demonstrativ programat între 16 si 18 decembrie - n.red.), cu obiectivul…

- Dominic Thiem (9 ATP și câstigatorul US Open 2020) a fost îndemnat de ​ministrul austriac al Sanatatii sa se vaccineze împotriva Covid-19, miercuri, într-un moment în care chestiunea vaccinarii preocupa tenisul mondial, informeaza AFP.La începutul lunii octombrie,…

- Cererea se bazeaza pe datele dintr-un studiu in faza avansata care a implicat 15.000 de voluntari din Marea Britanie, potrivit carora vaccinul experimental a avut o eficacitate de 96,4% impotriva tulpinii originale de coronavirus. Solicitarea include, de asemenea, date dintr-un studiu in faza avansata…

- Autoritațile par fara soluții in fața crizei sanitare. Aceasta se adancește tot mai mult la nivel național, de la o zi la alta. In incercarea de a recapata controlul asupra pandemiei, decidenții politici anunța pedepse aspre pentru cei care apeleaza la certificate de vaccinare false. Cel de-al patrulea…