Consilierii locali au aprobat astazi o hotarare prin care transfera catre Societatea de Transport Public Timișoara sarcina de a asigura transportul public local in zona metropolitana. Documentul a fost aprobat cu 16 voturi „pentru". Decizia vine dupa ce, in 19 iulie, aleșii au aprobat un alt document ce stabilește ca 10% din vanzarile de bilete și abonamente […]