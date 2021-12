Stiri pe aceeasi tema

- NATO nu planifica desfasurarea de rachete nucleare cu raza medie in Europa, a asigurat marti Alianta nord-atlantica, respingand acuzatiile Rusiei in acest sens si apelul Moscovei la un moratoriu asupra acestor arme in Europa, transmite Reuters. Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a opus vineri oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina, refuzand sa excluda o posibila aderare a Kievului, asa cum cere Moscova, relateaza AFP. ”Relatia NATO cu Ucraina nu poate fi determinata decat de cei 30 de membri ai Aliantei…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a transmis miercuri Rusiei ca „nu are niciun drept de veto” in cazul in care se va decide ca Ucraina sa devina membra a Aliantei Nord-Atlantice.

- Jens Stoltenberg, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, a avertizat, marti, Rusia asupra consecintelor generate de un eventual atac militar impotriva Ucrainei, informeaza agentia Reuters. "Va fi un...

- Letonia are nevoie de prezenta unor militari SUA permanent, in scopul descurajarii Rusiei si vrea sa isi consolideze apararea cu sisteme balistice de tip Patriot, afirma ministrul leton al Apararii, Artis Pabriks, in contextul vizitei secretarului general NATO, Jens Stoltenberg. Secretarul american…

- Ministerul de Externe al Germaniei a declarat ca a continuat sa coopereze indeaproape cu administratia americana cu privire la implementarea unei declaratii comune privind conducta de 11 miliarde de dolari. Administratia Biden a renuntat la sanctiunile impuse operatorului de conducte si a incheiat un…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat luni Rusia cu privire la orice noua "actiune agresiva" la frontiera cu Ucraina, unde in ultimele zile au fost observate miscari "importante si neobisnuite" de trupe rusesti, relateaza AFP si Reuters, informeaza Agerpres. Subliniind…

- „Trebuie sa fim lucizi, trebuie sa fim realisti cu privire la provocarile cu care ne confruntam. Si ceea ce vedem astazi este o consolidare importanta de capacitati militare rusesti”, a afirmat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice intr-o conferinta de presa comuna cu ministrul de externe al…