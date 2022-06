Finlanda si Suedia vor semna oficial protocoalele de aderare la NATO marti, a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice Jens Stoltenberg, in cadrul unei conferinte de presa in marja summitului de la Madrid, joi, relateaza BBC. Stoltenberg a subliniat ca decizia de aderare a Finlandei si Suediei a fost deja luata de catre statele membre […] The post Stoltenberg: Finlanda si Suedia semneaza oficial marți protocoalele de aderare la NATO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .